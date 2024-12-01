Френки де Йонг не может тренироваться в полную силу

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг до сих пор страдает от последствий травмы.

Из-за проблем с лодыжкой нидерландец не играл с апреля по октябрь. С момента возвращения игрока в строй прошло уже два месяца, однако он по-прежнему не может выкладываться на 100% ни на тренировках, ни в матчах, докладывает журналист Мигель Рико. Дело в том, что де Йонг всё ещё чувствует боль и опасается нового повреждения. Футболисту будет трудно вернуть себе место в стартовом составе, пока ситуация не исправится.

Френки де Йонг принял участие в десяти поединках «Барселоны» в текущем сезоне, однако с первых минут выходил только дважды.