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Френки де Йонг не может тренироваться в полную силу

01 Декабря 2024 • 23:13 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 5.20 X 3.95 2 1.65
03.12 21:00

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг до сих пор страдает от последствий травмы.

Из-за проблем с лодыжкой нидерландец не играл с апреля по октябрь. С момента возвращения игрока в строй прошло уже два месяца, однако он по-прежнему не может выкладываться на 100% ни на тренировках, ни в матчах, докладывает журналист Мигель Рико. Дело в том, что де Йонг всё ещё чувствует боль и опасается нового повреждения. Футболисту будет трудно вернуть себе место в стартовом составе, пока ситуация не исправится.

Френки де Йонг принял участие в десяти поединках «Барселоны» в текущем сезоне, однако с первых минут выходил только дважды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

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