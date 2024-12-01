Известны результаты обследования Беллингема, получившего сильный удар

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем был заменён в матче против «Хетафе» из-за проблем со здоровьем.

Англичанин принёс «сливочным» победу (2:0), отметившись голом и результативной передачей в первом тайме, но на вторую половину не вышел из-за последствий столкновения с голкипером «Хетафе». По обновлённым данным журналиста Хосе Луиса Санчеса, тесты не выявили у Беллингема сотрясения мозга. С 21-летним хавбеком всё в порядке. Он сможет принять участие в следующем поединке против «Атлетика» Бильбао, который состоится в среду.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, однако отставание от «Барселоны» составляет всего одно очко при матче в запасе у мадридцев.