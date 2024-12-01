«Атлетик» добыл волевую победу над «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» дал бой одному из фаворитов Ла Лиги, «Атлетику», в матче 15-го тура.
Хозяева быстро открыли счет и почти час вели в счете. Айтор Паредес грубо ошибся на своей половине поля, и Ранди Нкетья перебросил голкипера - 1:0. У гостей сработала замена - Нико Уильямс доставил мяч в штрафную, а свежий Ойян Сансет ударом с лета восстановил паритет. На 78-й минуте он же снова отправил мяч в сетку, уже издали - 1:2.
«Атлетик» делит четвертое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Нтекья Ранди14'
|65'Сансет Ойян (1:1)
|78'Сансет Ойян (1:2)
Баталья Аугусто•Рациу Андрей•Лежён Флорьян•Мумин Абдул•Чаваррия Пеп•Паласон Иси74' (Трехо Оскар (74') •Сисс Пате 69'74' (Гумбау Херард (74') • 76'Валентин Оскар82' (Диас Педро (82') •Гарсия Альваро Ривера• 90'Нтекья Ранди65' (Камелло Серхио (65') •Эмбарба Адриан65' (Де Фрутос Хорхе (65')
Агирреcабала Хулен•Лекуе Иньиго56' (Гомес Унаи (56') •Йерай Альварес•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Руис Иньиго75' (Весга Микель (75') •Хаурегисар Микель56' (Де Маркос Оскар (56') •Уильямс Иньяки64' (Джало Альваро (64') •Беренгер Алекс•Уильямс Нико•Гурусета Горка56' (Сансет Ойян (56')
01 декабря. Стадион "Кампо де Вальекас".
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