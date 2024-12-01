«Атлетик» добыл волевую победу над «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» дал бой одному из фаворитов Ла Лиги, «Атлетику», в матче 15-го тура.

Хозяева быстро открыли счет и почти час вели в счете. Айтор Паредес грубо ошибся на своей половине поля, и Ранди Нкетья перебросил голкипера - 1:0. У гостей сработала замена - Нико Уильямс доставил мяч в штрафную, а свежий Ойян Сансет ударом с лета восстановил паритет. На 78-й минуте он же снова отправил мяч в сетку, уже издали - 1:2.

«Атлетик» делит четвертое место, соперник - 13-й.