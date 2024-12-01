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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» добыл волевую победу над «Райо Вальекано»

01 Декабря 2024 • 22:26 Комментировать
Райо Вальекано
1:2
Атлетик Б
окончен

«Райо Вальекано» дал бой одному из фаворитов Ла Лиги, «Атлетику», в матче 15-го тура.

Хозяева быстро открыли счет и почти час вели в счете. Айтор Паредес грубо ошибся на своей половине поля, и Ранди Нкетья перебросил голкипера - 1:0. У гостей сработала замена - Нико Уильямс доставил мяч в штрафную, а свежий Ойян Сансет ударом с лета восстановил паритет. На 78-й минуте он же снова отправил мяч в сетку, уже издали - 1:2.

«Атлетик» делит четвертое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Райо Вальекано1:2Атлетик Б
(1:0) Нтекья Ранди14'  
  65'Сансет Ойян (1:1)
  78'Сансет Ойян (1:2)
Баталья АугустоРациу АндрейЛежён ФлорьянМумин АбдулЧаваррия ПепПаласон Иси 74' (Трехо Оскар ( 74') Сисс Пате  69' 74' (Гумбау Херард ( 74'  76') Валентин Оскар 82' (Диас Педро ( 82') Гарсия Альваро Ривера  90'Нтекья Ранди 65' (Камелло Серхио ( 65') Эмбарба Адриан 65' (Де Фрутос Хорхе ( 65')
Запасные: Родригес ХамесФернандес ПелайоБалью ИванКарденас ДаниГвардиола СерхиЭспино АльфонсоЭрнандес Аридане
Агирреcабала ХуленЛекуе Иньиго 56' (Гомес Унаи ( 56') Йерай АльваресПаредес АйторЮри БерчичеРуис Иньиго 75' (Весга Микель ( 75') Хаурегисар Микель 56' (Де Маркос Оскар ( 56') Уильямс Иньяки 64' (Джало Альваро ( 64') Беренгер АлексУильямс НикоГурусета Горка 56' (Сансет Ойян ( 56')
Запасные: Бойро АдамаГоросабел АндониЭррера АндерСеррано НикоНуньес УнайУнай СимонВивиан Даниэль
01 декабря. Стадион "Кампо де Вальекас".
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Райо Вальекано

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