Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об эпизоде с одиннадцатиметровым в матче с «Хетафе» (2:0).

На 30-й минуте встречи к точке подошёл Джуд Беллингем, успешно исполнивший удар и открывший счёт в матче. По имеющимся данным, бить пенальти должен был Килиан Мбаппе, однако француз самостоятельно отказался от этого права.

«Пенальти? На него претендовали Джуд и Килиан, и сегодня удар исполнил Джуд. Если бы играл Винисиус, то выбор был бы между ним и Мбаппе», – передаёт Madrid Zone слова итальянского наставника.

Чуть позже Килиан Мбаппе всё же забил свой гол в поединке с «Хетафе», но уже с игры.