Анчелотти ответил на вопрос о травме Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал вынужденную замену полузащитника Джуда Беллингема.

Англичанин был заменён в перерыве матча против «Хетафе» (2:0), уступив место на поле Арде Гюлеру. Как оказалось, хавбек получил удар, из-за которого не смог продолжить игру. Впрочем, по словам рулевого «сливочных», ничего серьёзного с игроком не произошло.

«Состояние Беллингема? У него проблема с шеей. Он придёт в норму через несколько дней», – заявил на послематчевой пресс-конференции Анчелотти.

Джуд Беллингем отметился забитым мячом в ворота «Хетафе» на 30-й минуте, реализовав пенальти. Автором второго гола в ворота гостей стал Килиан Мбаппе.