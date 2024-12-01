Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе

Мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» в матче Ла Лиги, который прошёл в воскресенье (2:0).

На 30-й минуте счёт открыл Джуд Беллингем, реализовавший одиннадцатиметровый. Изначально планировалось, что к точке подойдёт Килиан Мбаппе, считающийся штатным пенальтистом «сливочных», однако, как сообщает журналист Серхио Киранте, француз сам отказался исполнять удар и доверил это право англичанину. Спустя всего восемь минут Мбаппе отличился уже с игры, установив на табло окончательный результат.

В активе Килиана Мбаппе десять забитых мячей в 19 матчах за «Реал» во всех соревнованиях.