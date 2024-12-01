Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе»

01 Декабря 2024 • 20:23 Комментировать (10)
Реал Мадрид
2:0
Хетафе

«Реал» принимал «Хетафе» в воскресном матче Ла Лиги.

На 30-й минуте в своей штрафной Аллан Ньом уложил на газон Антонио Рюдигера в силовой борьбе при подаче углового -  пенальти. Уверенно пробил Джуд Беллингем по центру низом, а вратарь еще до удара упал в сторону и не смог спасти - 1:0. Вскоре идеальный пас выдал Беллингем вперед на Килиана Мбаппе, который оторвался от соперника и с линии штрафной закрутил сферу точно в дальний нижний угол ворот - 2:0.

В начале второго тайма сместился с фланга в штрафную соперника Мбаппе и пробил по воротам, но мяч угодил в руку защитнику, это пенальти? ВАР помог арбитру изменить решение, не было фола. Сметился вдоль линии штрафной Крисантус Уче и пробил с разворота в ближний угол, но угодил точно в штангу. После обрезки защитника выскочил один на один с голкипером Мбаппе, обыграл кипера, но с острого угла пробил точно рядом с дальней штангой пустых ворот. Ворвался в штрафную соперника Мбаппе после тонкого паса от Луки Модрича и пробил в ближний нижний угол, но в падении отбил ногой голкипер в сторону. Пробивал Джон Патрик с линии вратарской после прострела с фланга от Кобы да Косты, но на этот раз на помощь вратарю пришла дальняя штанга.

2:0, «Реал» проигрывает «Барселоне» только одно очко и имеет матч в запасе. Гости делят третье место с конца.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Хетафе
(1:0) Беллингем Джуд30'  
(2:0) Мбаппе Килиан38'  
Куртуа ТибоВаскес ЛукасАсенсио РаульРюдигер Антонио  73'Гарсия Франсиско IIIСебальос Дани  45'Вальверде ФедерикоБеллингем Джуд 46' (Гюлер Арда ( 46') Диас БраимРодриго 67' (Модрич Лука ( 67') Мбаппе Килиан
Запасные: Гонсалес ФранАгуадо ДиегоЭндрик IIЛоренцо АгуадоЛунин АндрейВальехо ХесусМенди ФерланАндрес Чема
Сория ДавидИглесиас ХуанДуарте ДомингушБеррокаль Хуан  73' 78' (Сантьяго Хесус ( 78'  90') Рико Диего  75'Ньом Аллан  11' 46' (Уче Крисантус ( 46'Патрик Джон 66') Милья Луис  47'Альдерете ОмарПерес Карлес 66' (Сола Алекс ( 66') Арамбарри Мауро 46' (Да Коста Коба ( 46') Родригес Альваро  59' 89' (Гонсалес Петер ( 89')
Запасные: Летачек ИржиАргуеллес ДавидАберден Набиль
01 декабря. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хетафе

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
21:08
Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
20:52
Анчелотти ответил на вопрос о травме Беллингема
20:23
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» 10
19:11
Мбаппе не стал бить пенальти в матче «Реала» – ранее он не забил на «Энфилде»
17:45
«Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 12
16:29
Мбаппе и Родриго – в атаке «Реала» на матч с «Хетафе»
14:29
«Реал» принял решение по Анчелотти 1
11:30
«Реал» – «Хетафе»: Какой стартовый состав выберет Анчелотти в погоне за «Барселоной»
06:51
«Реал» поспорит с «Атлетико» и грандами Серии А за нидерландского защитника
02:44
Реал - Хетафе: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:22
Хороший прогноз и ставка на матч Реал Мадрид – Хетафе чемпионата Испании – 1 декабря 2024
00:58
Стало известно, кто сыграет в атаке «Реала» в ближайшем матче Ла Лиги
00:14
Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе
30 Ноября
22:45
Появилась информация о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»
22:23
Прогноз на точный счёт матча Реал — Хетафе чемпионата Испании — 1 декабря 2024
18:19
«Реал» предупреждали перед трансфером Мбаппе 2
16:47
Анчелотти уверен: «Мы будем бороться за титул Ла Лиги»
16:36
Анчелотти ответил на вопрос о зимних трансферах «Реала»
16:27
Анчелотти сообщил о возвращении важного игрока «Реала»
16:21
Анчелотти высказался о проблемах Мбаппе
15:49
Анчелотти высказался о позициях Мбаппе и Винисиуса 1
29 Ноября
17:46
«Реал» обратился к Зидану за помощью
16:50
Платини: «Мбаппе восстанет из пепла»
16:26
«Обычный игрок»: Экс-футболист сборной Франции вынес суровый вердикт по Мбаппе 2
15:40
Названа вероятная четвёрка полузащитников «Реала» на ближайший матч
15:23
Важный игрок «Реала» приступил к тренировкам
15:19
Появились хорошие новости по Мбаппе и Беллингему
14:29
«Мбаппе выглядел напуганным»: Гути высказался о звезде «Реала»
07:49
Тренер сборной Испании высказался об игре защитника «Реала» Асенсио
07:22
Доннарумма, Мартинес и Лунин поспорят за награду лучшему вратарю года от ФИФА
07:00
Гвардиола и Анчелотти – в числе номинантов на награду тренеру года от ФИФА
00:01
Только четыре игрока «Реала» ещё не травмировались в текущем сезоне
28 Ноября
21:59
Президент «Реала» проведёт встречу с Анчелотти после поражения – подробности
16:58
«Реал» может потерять Мбаппе и Беллингема 1
16:33
В «Реале» подтвердили травму Камавинга
15:40
Названы сроки восстановления хавбека «Реала» Камавинга
27 Ноября
16:20
«Реал» готов продать игрока ради Дэвиса 2
15:06
Беллингем высказался о возможном переходе в «Ливерпуль»
05:21
Та назвал лучшего центрального защитника в мире
26 Ноября
06:59
Хавбек «Реала» Вальверде – лучший в Ла Лиге по пяти показателям
00:45
Куртуа ответил, чем хочет заняться после завершения карьеры
25 Ноября
01:22
Холанн – второй претендент на следующий «Золотой мяч», Ямаль – третий 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (10) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
01 Декабря 2024 в 21:06
да уж...Мбаппе полный ппц.....1 из 10 моментов реализовал.....неожиданно....
Фран Гарсиа понравился как ни странно, Асенсио играет как будто уже 2 года в основном составе и не пожарит как тот же Милитао....моменты были у Гетафе, 2 попадания в каркас.....ну они все же не любители, в целом Реал был сильнее, хотя довольно скучная была игра, особенно в начале, когда Гетафе стоял автобусом.....
Ответить
Vladik1993-25
01 Декабря 2024 в 20:36
Просто с победой, нечего даже добавить!! 1 очко до Барсы при 1 матче в запасе)
Ответить
ARTUR
01 Декабря 2024 в 20:31
в первом тайме шатко валко сделали игру , втоой откровенно играли спустя рукава , удивил конечно же в очередной раз агроном , ну видно же что гомодил днище , все обводки запорол , ну поменяй ты его хоть на эндрика ... нет .. тошнит. ЖДУ когда их обоих отправят хоть куда нибудь .
Ответить
Артyр Измaилoв
01 Декабря 2024 в 20:40
Вот ты вечно гониш на Анчи, одного из лучших тренеров в футболе, а уйдет он, Реал может забыть про кубки надолго, особенно ЛЧ. Вот как в нулевые: ушел Дель Боске, а после него в команде море звезд, золотомячистов, а трофеев единицы, ЛЧ вообще-ЗЕРО!!! И спокойно возили тот Реал - Депор, Валенсия, Севилья (особенно Хуанде Рамоса), а в ЛЧ Лион вообще был какой то непроходимой приградой для бланкос. Перец , а после кальдерон физруков меняли как перчатки, пока всетаки не пришел Карло Анчелоти. Так что получается , что у тебя "агроном головного мозха" (как тут пишут))))
Ответить
NOBODY
01 Декабря 2024 в 21:08
правильно, Карло не виноват что ему Мбаппу навязали....а Эндрик...ну он уже себя показал - нулевой игрок, и не сыграл бы он лучше Мбаппы.....как бы еще кого ногой не лягнул.....
емае, обидно не то, что у Барсы Ямаль молодой талант появился, а то, что у Реала потенциальный талант не стал таковым....
Ответить
Артyр Измaилoв
01 Декабря 2024 в 21:13
С Эндриком еще не ясно, практики ведь вообще нет. Так как Реал хочет всегда все и сразу, думаю ему не дадут много времени, отправят в аренду, после будет видно. У Реала щас другая дилема - Винисиус или Мбапе? Винисиус пока в разы опережает француза по всем показателям.
Ответить
NOBODY
01 Декабря 2024 в 21:20
ну, Артур, у меня субъективное мнение - может и ошибаюсь - но сколько раз его выпускали, хоть бы увидеть толковое в его действиях...а чем запомнился - только желтой картой, которая должна была быть красной после удара в пах исподтишка....
я не могу себе представить Пеле или Роналдо, которые делают такой поступок.....это уже о многом говорит, я не думаю, что из него вырастет отличный футболист....
Ответить
ARTUR
01 Декабря 2024 в 20:28
нуднейший матч... а в конце просто плевок всей команде назначив ЛУЧШИМ игроком матча гомодрила... просто пипец...
Ответить
Артyр Измaилoв
01 Декабря 2024 в 20:29
кстати да)) МВП матча дали Мбапе, просто кОшмар
Ответить
Артyр Измaилoв
01 Декабря 2024 в 20:25
Винисиуса теперь нет, никто как бы не мешает, но Мбапе не считая свой сегоднячний гол, сыграл как редкостное БРЕВНО !!!
Ответить
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Реал» обратился к Зидану за помощью Роналду сделал заявление после второго дубля подряд Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема «Реал» обратился к «Барселоне» Появились хорошие новости по Мбаппе и Беллингему «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Маршрутка для Месси: как Россия удивляла великого аргентинца
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ
Спортивные новости
«Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Жирона Жирона
2
2
1.93 3.45 3.80
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Хетафе Хетафе
2
0
1.25 5.60 11.00
Видео
Перерыв
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетик Б Атлетик Б
1
0
3.05 3.25 2.31
Видео
01.12.24 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис Бетис
2.04 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Декабря
21:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
20:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопрос о травме Беллингема
20:45 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе
20:23 · Испания. Ла Лига
«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» 10
19:11 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не стал бить пенальти в матче «Реала» – ранее он не забил на «Энфилде»
18:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет купить Дьёкереша и выбрала жертву слухи
17:59 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» упустил победу над «Жироной» на седьмой добавленной минуте
17:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 12
16:29 · Испания. Ла Лига
Мбаппе и Родриго – в атаке «Реала» на матч с «Хетафе»
15:40 · Испания. Ла Лига
В «Реал Сосьедаде» ответили, когда сыграет Захарян
14:20 · Испания. Ла Лига
«Роналдо, иди домой»: Фанаты устроили протест
11:37 · Германия. Бундеслига
Глава «Барселоны» выбрал замену Левандовски 1
11:29 · Италия. Серия А
«Реал» нашёл нового защитника в Серии А
06:51 · Италия. Серия А
«Реал» поспорит с «Атлетико» и грандами Серии А за нидерландского защитника
06:03 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказался об игре Хулиана Альвареса
05:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» выиграл пять выездных матчей подряд – такого не было 12 лет
01:08 · Испания. Ла Лига
Флик опасается ухудшения атмосферы в «Барселоне»
00:58 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто сыграет в атаке «Реала» в ближайшем матче Ла Лиги
00:58 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» покуражился в гостях у «Вальядолида»
00:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снова проиграла в Ла Лиге без Ямаля в старте, при нём команда выиграла все матчи
00:14 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе
30 Ноября
23:53 · Испания. Ла Лига
Ленгле забил в Ла Лиге впервые за четыре года
23:02 · Испания. Ла Лига
Флик объяснил, почему не выпустил Ольмо в проигранном матче «Барселоны»
22:45 · Германия. Бундеслига
Появилась информация о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»
22:37 · Испания. Ла Лига
Ещё один малолетний хулиган наказан за оскорбления в адрес Винисиуса
Все новости