«Реал» без приключений разобрался с «Хетафе»

«Реал» принимал «Хетафе» в воскресном матче Ла Лиги.

На 30-й минуте в своей штрафной Аллан Ньом уложил на газон Антонио Рюдигера в силовой борьбе при подаче углового - пенальти. Уверенно пробил Джуд Беллингем по центру низом, а вратарь еще до удара упал в сторону и не смог спасти - 1:0. Вскоре идеальный пас выдал Беллингем вперед на Килиана Мбаппе, который оторвался от соперника и с линии штрафной закрутил сферу точно в дальний нижний угол ворот - 2:0.

В начале второго тайма сместился с фланга в штрафную соперника Мбаппе и пробил по воротам, но мяч угодил в руку защитнику, это пенальти? ВАР помог арбитру изменить решение, не было фола. Сметился вдоль линии штрафной Крисантус Уче и пробил с разворота в ближний угол, но угодил точно в штангу. После обрезки защитника выскочил один на один с голкипером Мбаппе, обыграл кипера, но с острого угла пробил точно рядом с дальней штангой пустых ворот. Ворвался в штрафную соперника Мбаппе после тонкого паса от Луки Модрича и пробил в ближний нижний угол, но в падении отбил ногой голкипер в сторону. Пробивал Джон Патрик с линии вратарской после прострела с фланга от Кобы да Косты, но на этот раз на помощь вратарю пришла дальняя штанга.

2:0, «Реал» проигрывает «Барселоне» только одно очко и имеет матч в запасе. Гости делят третье место с конца.