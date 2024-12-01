Мбаппе не стал бить пенальти в матче «Реала» – ранее он не забил на «Энфилде»

В воскресенье вечером «Реал» проводит домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Счёт был открыл на 30-й минуте, когда Джуд Беллингем реализовал пенальти за фол на угловом в борьбе против Антонио Рюдигера.

Интересно отметить, что одиннадцатиметровый удар пробивал Беллингем, а не Килиан Мбаппе. Ранее француз регулярно пробивал пенальти, но на неделе он не смог реализовать одиннадцатиметровый на «Энфилде», где «Реал» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:2.

Стоит сказать, что позже по ходу первого тайма игры с «Хетафе» Мбаппе смог забить гол с игры и сделал счёт 2:0.

Следить за матчем «Реал» - «Хетафе» можно в текстовой трансляции.