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«Барселона» хочет купить Дьёкереша и выбрала жертву слухи

01 Декабря 2024 • 18:25 Комментировать

Нападающий Виктор Дьёкереш показывает шикарную игру в составе «Спортинга», поэтому находится на радарах многих статусных клубов Европы. «Барселона» входит в число этих клубов, хотя каталонцам вести борьбу за шведа будет сложнее, учитывая финансовые трудности.

«Спортинг» планирует продать 26-летнего Дьёкереша не дешевле, чем за 100 миллионов евро. На этом фоне «Барселона» готова принести в жертву Феррана Торреса. «Сине-гранатовые» могут использовать форварда как разменную монету, чтобы стоимость трансфера Дьёкереша снизилась. Об этом рассказывает TodoFichajes.

Вопрос в том, согласится ли Торрес на такой вариант. Ранее 24-летний футболист говорил о желании оставаться в «Барселоне» и бороться за место под солнцем.

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Барселона Спортинг Лиссабон Ферран Торрес Виктор Дьёкереш ещё теги
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