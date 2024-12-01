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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» упустил победу над «Жироной» на седьмой добавленной минуте

01 Декабря 2024 • 17:59 Комментировать
Вильярреал
2:2
Жирона
окончен

«Вильярреал» с «Жироной» провели событийный матч в Ла Лиге. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но были вынуждены бороться за ничью.

На 23-й минуте Йереми Пино зарядил в штангу, а Тьерно Барри добавил мяч в сетку - 1:0. В первой атаке после перерыва Пино отобрал мяч и вывел на голевой удар Алекса Баэну - 2:0. На 66-й минуте Донни ван де Бек при помощи рикошета отыграл один гол. А в одной из последних атак отличился Кристиан Стуани, но гол гостей отменили - вне игры. На седьмой добавленной минуте Ладислав Крейчи все же сравнял по правилам - 2:2.

«Вильярреал» остается на четвертом месте, а соперник делит седьмую строчку.

Протокол игры  
Вильярреал2:2Жирона
(1:0) Барри Тьерно23'  
(2:0) Баэна Алекс46'  
  66'Ван де Бек Донни (2:1)
  90'Крейчи Ладислав II (2:2)
Конде ДиегоФемения КикоАльбиоль Рауль  85'Коста ЛоганКардона Серхи  40'Пино Йереми 72' (Кабанес Пау ( 72') Комесанья СантиПарехо Даниэль 78' (Денис Суарес ( 78') Баэна Алекс 90' (Наварро Пау ( 90') Гуйе ПапеБарри Тьерно 72' (Морено Херард ( 72')
Запасные: Камбвала ВиллиЖуниор ЛуисБернат Хуан
Гассанига ПаулоМартинес Арнау 73' (Порту Кристиан ( 73') Давид ЛопесКрейчи Ладислав II  18'Гутьеррес Мигель  85'Мартин Иван 59' (Солис Джон ( 59') Ромеу ОриольХиль Бриан  31'Ван де Бек Донни  90' 73' (Блинд Дэйли ( 73'  90') Данджума Арно 46' (Руис Абель ( 46') Миовски Боян 58' (Стуани Кристиан ( 58')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинФрансес АлехандроОйя Сельви КлуаАртеро РикардЛопес Пау
01 декабря. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Жирона

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