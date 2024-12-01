«Вильярреал» упустил победу над «Жироной» на седьмой добавленной минуте

«Вильярреал» с «Жироной» провели событийный матч в Ла Лиге. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но были вынуждены бороться за ничью.
На 23-й минуте Йереми Пино зарядил в штангу, а Тьерно Барри добавил мяч в сетку - 1:0. В первой атаке после перерыва Пино отобрал мяч и вывел на голевой удар Алекса Баэну - 2:0. На 66-й минуте Донни ван де Бек при помощи рикошета отыграл один гол. А в одной из последних атак отличился Кристиан Стуани, но гол гостей отменили - вне игры. На седьмой добавленной минуте Ладислав Крейчи все же сравнял по правилам - 2:2.
«Вильярреал» остается на четвертом месте, а соперник делит седьмую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Барри Тьерно23'
|(2:0) Баэна Алекс46'
|66'Ван де Бек Донни (2:1)
|90'Крейчи Ладислав II (2:2)
Конде Диего•Фемения Кико•Альбиоль Рауль• 85'Коста Логан•Кардона Серхи• 40'Пино Йереми72' (Кабанес Пау (72') •Комесанья Санти•Парехо Даниэль78' (Денис Суарес (78') •Баэна Алекс90' (Наварро Пау (90') •Гуйе Папе•Барри Тьерно72' (Морено Херард (72')
Запасные: Камбвала Вилли•Жуниор Луис•Бернат Хуан
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау73' (Порту Кристиан (73') •Давид Лопес•Крейчи Ладислав II• 18'Гутьеррес Мигель• 85'Мартин Иван59' (Солис Джон (59') •Ромеу Ориоль•Хиль Бриан• 31'Ван де Бек Донни 90'73' (Блинд Дэйли (73') • 90'Данджума Арно46' (Руис Абель (46') •Миовски Боян58' (Стуани Кристиан (58')
01 декабря. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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