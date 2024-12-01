«Вильярреал» упустил победу над «Жироной» на седьмой добавленной минуте

«Вильярреал» с «Жироной» провели событийный матч в Ла Лиге. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но были вынуждены бороться за ничью.

На 23-й минуте Йереми Пино зарядил в штангу, а Тьерно Барри добавил мяч в сетку - 1:0. В первой атаке после перерыва Пино отобрал мяч и вывел на голевой удар Алекса Баэну - 2:0. На 66-й минуте Донни ван де Бек при помощи рикошета отыграл один гол. А в одной из последних атак отличился Кристиан Стуани, но гол гостей отменили - вне игры. На седьмой добавленной минуте Ладислав Крейчи все же сравнял по правилам - 2:2.

«Вильярреал» остается на четвертом месте, а соперник делит седьмую строчку.