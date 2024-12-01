Мбаппе и Родриго – в атаке «Реала» на матч с «Хетафе»

В воскресенье «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Фран Гарсия, Вальверде, Себальос, Браим Диас, Беллингем, Мбаппе, Родриго.

Матч между «Реалом» и «Хетафе» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Реал» сократит отставание от лидирующей «Барселоны» до одного очки. При этом у мадридцев будет ещё одна игра в запасе.