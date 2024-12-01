В «Реал Сосьедаде» ответили, когда сыграет Захарян

Полузащитник Арсен Захарян до сих пор не провёл ни одного матча в сезоне 2024/2025. Летом россиянин серьёзно травмировался и был прооперирован, а теперь Захарян имеет определённые мышечные проблемы.

В пресс-службе «Реал Сосьедада» в очередной раз ответили на вопрос о том, когда 21-летний Захарян сможет выйти на футбольное поле.

«Нам нужно подождать ещё, пока Арсен не пройдёт несколько тренировок без боли», - цитирует Sport24 главу пресс-службы испанского клуба.

Добавим, что на текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.