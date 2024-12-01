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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Анчелотти

01 Декабря 2024 • 14:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
1 1.35 X 4.90 2 10.50
Через 2 ч. 59 мин.

Карло Анчелотти столкнулся с давлением, и в прессе регулярно появляются слухи о том, что итальянец может покинуть тренерское кресло в «Реале». Как сообщает Marca, о скорой отставке Анчелотти речь не идёт. Президент мадридского клуба Флорентино Перес доверяет Анчелотти и знает, что команда в надёжных руках.

Отмечается, что между Пересом и Анчелотти есть диалог и понимание сложности ситуации, в которой оказалась команда с точки зрения травм. В «Реале» открещиваются от слухов о приходе на тренерский мостик Хаби Алонсо в следующем сезоне, ровно как от слухов о скором назначении Сантьяго Солари на временной основе.

В первый вечер зимы «Реал» сыграет против «Хетафе». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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