«Реал» принял решение по Анчелотти

Карло Анчелотти столкнулся с давлением, и в прессе регулярно появляются слухи о том, что итальянец может покинуть тренерское кресло в «Реале». Как сообщает Marca, о скорой отставке Анчелотти речь не идёт. Президент мадридского клуба Флорентино Перес доверяет Анчелотти и знает, что команда в надёжных руках.

Отмечается, что между Пересом и Анчелотти есть диалог и понимание сложности ситуации, в которой оказалась команда с точки зрения травм. В «Реале» открещиваются от слухов о приходе на тренерский мостик Хаби Алонсо в следующем сезоне, ровно как от слухов о скором назначении Сантьяго Солари на временной основе.

В первый вечер зимы «Реал» сыграет против «Хетафе». Не пропустите текстовую трансляцию.