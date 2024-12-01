«Роналдо, иди домой»: Фанаты устроили протест

«Вальядолид» располагается на последней позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. В пятнадцати матчах сезона Ла Лиги команда смогла раздобыть только девять зачётных баллов. Разумеется, фанаты сильно недовольны. Виновником происходящего они считают президента клуба – звёздного бразильца Роналдо.

До, во время и после субботнего матча против «Атлетико» фанаты «Вальядолида» протестовали против Роналдо.

«Роналдо, иди домой», - можно было услышать от поклонников «бело-фиолетовых».

Кстати, «Вальядолид» домашний матч против «Атлетико» провалил – поражение 0:5. В следующем туре «бело-фиолетовые» сыграют против «Лас-Пальмаса» на выезде.