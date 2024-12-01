«Реал» – «Хетафе»: Какой стартовый состав выберет Анчелотти в погоне за «Барселоной»

В пятнадцатом туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» в родных стенах примет «Хетафе». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Реал»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Рауль Асенсио, Васкес, Вальверде, Дани Себальос, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Родриго.

«Хетафе»: Давид Сория (вр), Диего Рико, Альдерете, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Карлес Перес, Крисантус Уче, Сантьяго Хесус, Луис Милья, Ньом, Альваро Родригес.

Возможно возвращение в старт мадридцев Родриго. При этом травмированы у хозяев Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор, Эдуардо Камавинга.

В стане «Хетафе» повреждение у Карлеса Аленьи, под вопросом Борха Майораль. Дисквалификации из-за чрезмерного набора жёлтых карточек у Даконама Дьене и Бертуга Йылдырыма.

В прошлом туре чемпионата «Реал» выиграл 3:0 у «Леганеса», а «Хетафе» – 2:0 у «Вальядолида». Далее «Реал» в Лиге чемпионов проиграл «Ливерпулю» (0:2), а «Хетафе» в Кубке одолел «Манисес СФ» (3:0).

В таблице Ла Лиги «сливочные» имеют 30 очков, «тёмно-синие» – 13 баллов. Если «Реал» победит, то будет иметь на одно очко меньше, чем «Барселона», проведя также на один матч меньше.

«Реал» и «Хетафе» встретятся между собой сегодня, 1 декабря, на «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Фото: Globallookpress

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Кирилл Иванцов