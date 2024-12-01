Симеоне высказался об игре Хулиана Альвареса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступления нападающего Хулиана Альвареса.

Аргентинец, летом приобретённый за крупную сумму у «Манчестер Сити», показывал не самую впечатляющую результативность после переезда в Испанию, однако в последнее время смог улучшить показатели. В субботу форвард отметился голом и ассистом во встрече с «Вальядолидом», а во вторник оформил дубль в ворота пражской «Спарты» в Лиге чемпионов.

«Всем игрокам нужно время. Хулиан долго искал себя, но постепенно освоился и понял, как играет «Атлетико». До перехода к нам он играл в совершенно других системах в «Манчестер Сити» и сборной. Ему потребовалось время, чтобы понять наш футбол. Он справляется всё лучше и лучше, и его характеристики идеально подходят команде», – заявил Симеоне в интервью после победы над «Вальядолидом» (5:0).