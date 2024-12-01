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«Атлетико» выиграл пять выездных матчей подряд – такого не было 12 лет

01 Декабря 2024 • 05:30 Комментировать
Вальядолид
0:5
Атлетико М

Мадридский «Атлетико» продлил серию побед на выезде, разгромив «Вальядолид» со счётом 5:0.

«Матрасники» не оставили шансов соперникам в субботнем поединке 15-го тура Ла Лиги. Для команды Диего Симеоне это уже седьмая кряду победа во всех турнирах, причём пять из них были одержаны на чужом поле. По данным журналиста Педро Мартина, это первый с 2012 года случай, когда «Атлетико» удалось взять верх в пяти подряд гостевых встречах.

Ранее мадридцы обыграли на выезде чешскую «Спарту» (6:0), «Мальорку» (1:0), «ПСЖ» (2:1) и «Вик» (2:0). Последний неудачный выезд датирован 27 октября – тогда случилось минимальное поражение от «Бетиса».

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