Флик опасается ухудшения атмосферы в «Барселоне»

«Лас-Пальмас» продлил череду неудач «Барселоны» в Ла Лиге.

«Сине-гранатовые» неожиданно уступили в родных стенах команде из нижней части таблицы – 1:2. «Барселона» не побеждает в чемпионате уже на протяжении трёх встреч кряду – всего одно набранное очко на данном отрезке. По сведениям журналиста Фернандо Поло, рулевой каталонцев Ханс-Дитер Флик опасается, что атмосфера в раздевалке – до недавних пор безупречная – значительно ухудшится на фоне игрового спада. Немецкий наставник призвал игроков сохранять единство.

3 декабря «Барселона» сыграет на выезде с «Мальоркой» в рамках 16-го тура Ла Лиги.