Стало известно, кто сыграет в атаке «Реала» в ближайшем матче Ла Лиги

Карло Анчелотти сможет рассчитывать на Родриго, залечившего травму.

Ожидается, что в предстоящем матче Ла Лиги против «Хетафе», который состоится в воскресенье, бразильский форвард составит атакующий дуэт с Килианом Мбаппе, докладывает Diario AS. Места в полузащите «сливочных» займут Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Дани Себальос и Джуд Беллингем. В защите сыграют Лукас Васкес, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. Позицию в воротах займёт Тибо Куртуа.

Встреча «Реала» с «Хетафе» начнётся 18:15 по московскому времени. В случае победы коллектив Карло Анчелотти приблизится к лидирующей в таблице «Барселоне» на расстояние всего в одно очко, при этом у мадридцев останется одна игра в запасе.