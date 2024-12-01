«Атлетико» покуражился в гостях у «Вальядолида»

Набравший ход мадридский «Атлетико» гостил у главного аутсайдера Ла Лиги, «Вальядолида».

На 26-й минуте после розыгрыша углового Маркос Льоренте прострелил с правого края штрафной, а Клеман Ленгле из пределов штрафной переправил мяч в сетку - 0:1. Второй мяч залетел в ворота хозяев после прострела с правого фланга и точного касания Джулиано Симеоне, однако в этом моменте определен офсайд. Антуан Гризманн после прострела Симеоне пробил низом в ближний угол, вратарь отбил мяч как пришлось, а Хулиан Альварес добил снаряд в сетку - 0:2. Тут же Альварес ворвался в штрафную с левого края и исполнил прострел в штрафную, а Родриго де Пауль в касание пробил в противоход голкиперу - 0:3. Еще до перерыва разыграли угловой на правом фланге гости, после скидки Гризманна последовала подача в штрафную и точный удар Хименеса в дальний угол, но ВАР показал, что там был офсайд.

На 52-й минуте шикарная комбинация прошла у гостей с передачей на Гризманна, Антуан исполнил марсельскую рулетку и с близкого расстояния покатил мимо вратаря - 0:4. После навеса с углового и серии отскоков Хосе Хименес пробивал головой с близкого расстояния, однако мяч на ленточке накрыл голкипер. После навеса со штрафного Хавьер Санчес пробил головой в дальний угол - перекладина спасла ворота «Атлетико». Перед финальным свистком Александр Сорлот поставил точку - 0:5.

«Вальядолид» остается последним, а «Атлетико» - второй с отставанием от «Барселоны» в два очка.