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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» покуражился в гостях у «Вальядолида»

01 Декабря 2024 • 00:58 Комментировать
Вальядолид
0:5
Атлетико М
окончен

Набравший ход мадридский «Атлетико» гостил у главного аутсайдера Ла Лиги, «Вальядолида».

На 26-й минуте после розыгрыша углового Маркос Льоренте прострелил с правого края штрафной, а Клеман Ленгле из пределов штрафной переправил мяч в сетку - 0:1. Второй мяч залетел в ворота хозяев после прострела с правого фланга и точного касания Джулиано Симеоне, однако в этом моменте определен офсайд. Антуан Гризманн после прострела Симеоне пробил низом в ближний угол, вратарь отбил мяч как пришлось, а Хулиан Альварес добил снаряд в сетку - 0:2. Тут же Альварес ворвался в штрафную с левого края и исполнил прострел в штрафную, а Родриго де Пауль в касание пробил в противоход голкиперу - 0:3. Еще до перерыва разыграли угловой на правом фланге гости, после скидки Гризманна последовала подача в штрафную и точный удар Хименеса в дальний угол, но ВАР показал, что там был офсайд.

На 52-й минуте шикарная комбинация прошла у гостей с передачей на Гризманна, Антуан исполнил марсельскую рулетку и с близкого расстояния покатил мимо вратаря - 0:4. После навеса с углового и серии отскоков Хосе Хименес пробивал головой с близкого расстояния, однако мяч на ленточке накрыл голкипер. После навеса со штрафного Хавьер Санчес пробил головой в дальний угол - перекладина спасла ворота «Атлетико». Перед финальным свистком Александр Сорлот поставил точку - 0:5. 

«Вальядолид» остается последним, а «Атлетико» - второй с отставанием от «Барселоны» в два очка.

Протокол игры  
Вальядолид0:4Атлетико М
  26'Ленгле Клеман (0:1)
  35'Альварес Хулиан (0:2)
  37'Де Пауль Родриго (0:3)
  52'Гризманн Антуан (0:4)
Хейн Карл-ЯкобБа ДжумаКёмерт ЭрайСанчес Хавьер 46' (Тухами Ануар ( 46') Луис ПерезРоза ЛукасСанчес ИванАмалла Селим 12' (Юрич Станко ( 12') Перес Кике  32' 85' (Мартин Марио ( 85') Моро Рауль 46' (Месегер Виктор ( 46') Силла Мамаду 62' (Латаса Хуан ( 62')
Запасные: Андре МаркосФеррейра АндреДе ла Ос СесарМачис ДарвинДьедью АматТоррес ДавидОзкаджар Дженк
Облак ЯнЛьоренте МаркосХименес ХосеЛенгле КлеманГалан Хави  41' 46' (Мандава Рейнилду ( 46') Симеоне Джулиано  75'Де Пауль Родриго 64' (Сорлот Александр ( 64') Барриос Пабло 79' (Лино Сэмуел ( 79') Галлахер КонорГризманн Антуан 64' (Коке Хорхе ( 64') Альварес Хулиан 64' (Корреа Анхель ( 64')
Запасные: Витсель АксельАспиликуэта СесарМуссо ХуанГомис АнтониоРикельме Родриго
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Атлетико Мадрид Вальядолид

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