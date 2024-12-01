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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» снова проиграла в Ла Лиге без Ямаля в старте, при нём команда выиграла все матчи

01 Декабря 2024 • 00:39 Комментировать
Барселона
1:2
Лас-Пальмас

«Барселона» вновь потерпела неудачу, когда Ламин Ямаль отсутствовал в стартовом составе.

17-летний футболист залечил травму, но выйти на поле во встрече с «Лас-Пальмасом» смог только после перерыва. В данном случае это не помогло: гости забили два мяча, на что «сине-гранатовые» ответили лишь одним. Впрочем, это не отменяет статистического факта – команда Флика снова проиграла, когда Ямаля не было в старте. В четырёх матчах Ла Лиги, когда юный вингер не появлялся с первых минут, каталонцы набрали всего один балл, в 11 играх с ним в основе – 11 побед.

«Барселона» опережает мадридский «Реал» на четыре очка, однако у «сливочных» остаётся два поединка в запасе. Близко подобрался и «Атлетико», отстающий от лидера всего на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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