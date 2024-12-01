Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пока не показывает того, что от него ждали.

Француз отметился девятью голами и двумя результативными передачами в 18 поединках. 25-летнего форварда часто критикуют за неуверенную игру и считают одной из главных причин нарушившегося баланса команды, однако одноклубники, похоже, по-прежнему высокого мнения об игроке. По сведениям Diario AS, Мбаппе пользуется полной поддержкой в коллективе. В раздевалке «Реала» уверены, что Килиан – один из лучших футболистов в мире, несмотря на трудности.

Мбаппе пополнил ряды мадридского гранда минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента.