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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе

01 Декабря 2024 • 00:14 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
1 1.35 X 4.90 2 10.50
Через 16 ч. 31 мин.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пока не показывает того, что от него ждали.

Француз отметился девятью голами и двумя результативными передачами в 18 поединках. 25-летнего форварда часто критикуют за неуверенную игру и считают одной из главных причин нарушившегося баланса команды, однако одноклубники, похоже, по-прежнему высокого мнения об игроке. По сведениям Diario AS, Мбаппе пользуется полной поддержкой в коллективе. В раздевалке «Реала» уверены, что Килиан – один из лучших футболистов в мире, несмотря на трудности.

Мбаппе пополнил ряды мадридского гранда минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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