Ленгле забил в Ла Лиге впервые за четыре года

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Клеман Ленгле отметился первым за долгое время забитым мячом.

Француз открыл счёт в матче против «Вальядолида», поразив ворота на 26-й минуте. Для центрбека «матрасников», арендованного у «Барселоны», это первый забитый мяч в Ла Лиге с декабря 2020 года. Что любопытно, тогда игроку удалось отличиться во встрече с тем же «Вальядолидом» за «сине-гранатовых».

Прошлый сезон Клеман Ленгле провёл в аренде в «Астон Вилле», а в позапрошлой кампании выступал за «Тоттенхэм».

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция поединка «Вальядолид» – «Атлетико».