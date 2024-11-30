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Ленгле забил в Ла Лиге впервые за четыре года

30 Ноября 2024 • 23:53 Комментировать
Вальядолид
0:3
Атлетико М
1 6.60 X 4.15 2 1.55
перерыв

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Клеман Ленгле отметился первым за долгое время забитым мячом.

Француз открыл счёт в матче против «Вальядолида», поразив ворота на 26-й минуте. Для центрбека «матрасников», арендованного у «Барселоны», это первый забитый мяч в Ла Лиге с декабря 2020 года. Что любопытно, тогда игроку удалось отличиться во встрече с тем же «Вальядолидом» за «сине-гранатовых».

Прошлый сезон Клеман Ленгле провёл в аренде в «Астон Вилле», а в позапрошлой кампании выступал за «Тоттенхэм».

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция поединка «Вальядолид» – «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Вальядолид Клеман Ленгле ещё теги

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ВАЛЬЯДОЛИД АТЛЕТИКО М
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