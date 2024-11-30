Флик объяснил, почему не выпустил Ольмо в проигранном матче «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение оставить Дани Ольмо на скамейке запасных в матче против «Лас-Пальмаса» (1:2).

Гости забили победный мяч в ворота «сине-гранатовых» на 67-й минуте, однако звёздный испанец, показывающий впечатляющую результативность в текущем сезоне, так и не вышел спасать ситуацию.

«У Ольмо была небольшая травма, и он нужен нам для предстоящих игр. Поэтому мы решили не выпускать его на поле сегодня», – заявил Флик в послематчевой беседе с журналистами.

«Барселона» набрала всего одно очко в последних трёх поединках Ла Лиги. В следующем туре каталонцы сыграют на выезде против «Мальорки» – встреча состоится 3 декабря.