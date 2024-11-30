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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ещё один малолетний хулиган наказан за оскорбления в адрес Винисиуса

30 Ноября 2024 • 22:37 Комментировать

Руководство испанского футбола продолжает свою борьбу с расизмом - в этом смысле Ла лига очень и очень последовательна. Сейчас удалось вычислить еще одного футбольного хулигана, который оскорблял бразильского нападающего Винисиуса на расовой почве. Он оказался несовершеннолетним.

Эпизоды имел место 18 февраля текущего года во время игры «Реала» с «Райо Вальекано». Она закончилась со счётом 1:1. Сообщается, что нарушитель раскаялся и даже написал письмо Винисиусу, в котором попросил у него прощения.

Впрочем, это не избавит его от необходимости заняться общественным трудом по решению прокуратуры по делам несовершеннолетних. Также ему запрещен доступ на испанские стадионы сроком на один год.


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Евро-Футбол.Ру,
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