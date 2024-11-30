«Эспаньол» одолел «Сельту» после череды неудач

В 15-м туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал ещё одного представителя нижней части таблицы, «Сельту».

Жофре Каррерас стал автором первого реального момента, вот только в убойной позиции не попал в створ. На 40-й минуте каталонцы повели после дальнего выстрела Ирвина Кардоны. На 53-й минуте после подачи углового Леандро Кабрера головой пробил в соперника и добавил мяч в сетку уже ногой - 2:0. В концовке Яго Аспас реализовал пенальти не без шансов для вратаря, а вскоре Валид Кеддира поставил точку - 3:1.

«Эспаньол» прервал серию из четырех поражений и делит третье место с конца, соперник - 10-е.