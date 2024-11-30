«Эспаньол» одолел «Сельту» после череды неудач

В 15-м туре Ла Лиги «Эспаньол» принимал ещё одного представителя нижней части таблицы, «Сельту».
Жофре Каррерас стал автором первого реального момента, вот только в убойной позиции не попал в створ. На 40-й минуте каталонцы повели после дальнего выстрела Ирвина Кардоны. На 53-й минуте после подачи углового Леандро Кабрера головой пробил в соперника и добавил мяч в сетку уже ногой - 2:0. В концовке Яго Аспас реализовал пенальти не без шансов для вратаря, а вскоре Валид Кеддира поставил точку - 3:1.
«Эспаньол» прервал серию из четырех поражений и делит третье место с конца, соперник - 10-е.
Протокол игры
|(1:0) Кардона Ирвин40'
|(2:0) Кабрера Леандро53'
|83'Аспас Яго (2:1)
|(3:1) Хеддира Валид87'
Гарсия Жоан• 86'Эль Хилали Омар•Кумбулла Мараш• 55'Кабрера Леандро•Оливан Бриан•Смит Джастин61' (Бауза Рафель (61') •Лосано Поль67' (Ромеро Карлос (67') •Крал Алекс•Каррерас Жофре84' (Техеро Альваро (84') •Кардона Ирвин67' (Хеддира Валид (67') •Пуадо Хавьер
Гуаита Висенте•Родригес Хави•Старфельт Карл•Алонсо Маркос 35'80' (Манкильо Хави (80') •Альварес Уго 45'46' (Сведберг Виллиот (46') •Мингеса Оскар•Родригес Дамиан67' (Сотело Хьюго (67') •Илайш Мориба80' (Гонсалес Альфонсо (80') •Аспас Яго•Бамба Джонатан•Дувикас Анастасиос46' (Иглесиас Борха (46')
30 ноября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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