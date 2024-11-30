Экс-игрок «Реала» стал главной целью «Интер Майами»

В «Интер Майами» определились с приоритетной трансферной целью на следующий год.

Руководство клуба «одержимо» идеей подписания Хамеса Родригеса, докладывает Inter Miami News Hub. 33-летний колумбиец, принадлежащий испанскому «Райо Вальекано», обозначен в качестве главной цели «Интер Майами» на 2025 год. Интерес к бывшему футболисту мадридского «Реала» также проявляет итальянский «Лацио».

Хамес Родригес не закрепился в «Райо Вальекано», поэтому может сменить обстановку уже в январе. Игрок принял участие в шести матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги, не отметившись результативными действиями.