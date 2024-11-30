Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться»

«Барселона» потерпела неожиданное поражение в домашнем матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» (1:2).

Гости вышли вперёд на 49-й минуте усилиями Сандро Рамиреса. На 61-й Рафинья сравнял счёт, однако уже вскоре Фабиу Силва отправил мяч в сетку ворот «сине-гранатовых» – этот гол стал победным.

«Когда я пришёл сюда, я сразу сказал, что не буду оправдываться. Мы должны принять произошедшее и двигаться дальше.

Если некоторые игроки чувствуют себя оторванными, значит, дела складываются не очень хорошо. Нам предстоит обсудить это», – приводят испанские СМИ слова Флика, возглавившего «Барселону» перед началом сезона.