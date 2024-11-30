Наставник «Лас-Пальмаса» – о победе над «Барселоной: «Главное – вера в свои силы»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Диего Мартинес прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1).

«Конечно, я разбираю каждого соперника, но не всегда всё получается, как бы хорошо я этого не делал, не всё зависит только от нас. Самое важное, что нужно было для набора очков здесь – это вера в свои силы.

Прямолинейный футбол? Мне очень понравилась игра моей команды с мячом, мы играли быстро, с классными выходами из обороны с помощью вертикальных передач, чтобы использовать пространство. Воздушных единоборств было крайне мало, поэтому я не считаю, что мы играли прямолинейно. Да, хотелось бы больше владеть мячом, но мне понравилось то, что я увидел», –цитирует Мартинеса Marca.