«Алавес» ушёл от поражения в матче с «Леганесом»

В 15-м туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, соседи по таблице «Алавес» и «Леганес». Хозяева были намного активнее, но рисковали остаться ни с чем.

Моментов было маловато. Оскар Родригес мог открывать счет, но запорол момент. На 67-й минуте Даниэль Раба вложил мяч в голову Оскару Родригесу - 0:1. Соперник отыгрался на 87-й минуте, Карлос Висенте издали плотно и точно пробил - 1:1.

«Алавес» идет 16-м, у соперника на очко больше.