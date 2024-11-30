«Алавес» ушёл от поражения в матче с «Леганесом»

В 15-м туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, соседи по таблице «Алавес» и «Леганес». Хозяева были намного активнее, но рисковали остаться ни с чем.
Моментов было маловато. Оскар Родригес мог открывать счет, но запорол момент. На 67-й минуте Даниэль Раба вложил мяч в голову Оскару Родригесу - 0:1. Соперник отыгрался на 87-й минуте, Карлос Висенте издали плотно и точно пробил - 1:1.
«Алавес» идет 16-м, у соперника на очко больше.
Протокол игры
|67'Оскар Родригес (0:1)
|(1:1) Висенте Карлос87'
Сивера Антонио•Теналья Науэль77' (Ромеро Лука (77') •Абкар Абделькабир• 80'Моуриньо Сантьяго•Диарра Мусса•Гевара Андер•Бланко Антонио70' (Мартинес Антонио III (70') •Гуриди Хон77' (Хордан Хоан (77') •Висенте Карлос•Кике Гарсия•Мартин Карлос70' (Стоичков Хуан (70')
Дмитрович Марко•Розье Валентен•Гонсалес Серхио VI•Настасич Матия•Эрнандес Хави V• 27'Тапия Ренато•Неу Иван• 90'Раба Даниэль77' (Чикко Хулиан (77') •Оскар Родригес•Круз Хуан63' (Де ла Фуэнте Мигель (63') •Гарсиа Диего82' (Саэнс Хорхе (82')
30 ноября. Стадион "Мендисорроса".
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