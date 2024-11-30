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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» ушёл от поражения в матче с «Леганесом»

30 Ноября 2024 • 20:11 Комментировать
Алавес
1:1
Леганес
окончен

В 15-м туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, соседи по таблице «Алавес» и «Леганес». Хозяева были намного активнее, но рисковали остаться ни с чем.

Моментов было маловато. Оскар Родригес мог открывать счет, но запорол момент. На 67-й минуте Даниэль Раба вложил мяч в голову Оскару Родригесу - 0:1. Соперник отыгрался на 87-й минуте, Карлос Висенте издали плотно и точно пробил - 1:1.

«Алавес» идет 16-м, у соперника на очко больше.

Протокол игры  
Алавес1:1Леганес
  67'Оскар Родригес (0:1)
(1:1) Висенте Карлос87'  
Сивера АнтониоТеналья Науэль 77' (Ромеро Лука ( 77') Абкар Абделькабир  80'Моуриньо СантьягоДиарра МуссаГевара АндерБланко Антонио 70' (Мартинес Антонио III ( 70') Гуриди Хон 77' (Хордан Хоан ( 77') Висенте КарлосКике ГарсияМартин Карлос 70' (Стоичков Хуан ( 70')
Запасные: Реббах АбдеррахманПика АдрианРодригес АдрианВильялибре АсьерКонечни ТомасОвоно ХесусСедлар Александр
Дмитрович МаркоРозье ВалентенГонсалес Серхио VIНастасич МатияЭрнандес Хави V  27'Тапия РенатоНеу Иван  90'Раба Даниэль 77' (Чикко Хулиан ( 77') Оскар РодригесКруз Хуан 63' (Де ла Фуэнте Мигель ( 63') Гарсиа Диего 82' (Саэнс Хорхе ( 82')
Запасные: Лопес Роберто IIIМунир Эль-ХаддадиСориано ХуанАльтимира АдриаПоросо ДжексонСиссе СейдубаБачильер ИкерАллер Себастьян
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Проверенный прогноз и ставка на матч Алавес – Леганес чемпионата Испании – 30 ноября 2024
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