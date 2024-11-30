Флик прокомментировал возвращение Ямаля на поле

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение на поле вингера Ламина Ямаля в матче с «Лас-Пальмасом» (1:2).

«Хорошо, что он смог провести какое-то время на поле после двух недель без тренировок с командой. Конечно, мы держали в уме и матч с «Мальоркой» на неделе, в котором он должен появиться с первых минут», – цитирует Флика Marca.

17-летний Ямаль принял участие в 13 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Действующее соглашение испанского вингера с родным клубом истекает в конце следующего сезона, а его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.