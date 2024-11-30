Флик прокомментировал поражение от «Лас-Пальмаса»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал сенсационное поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

«Мы сыграли не очень хорошо. Да, команда изо всех сил пыталась добиться нужного результата, но сегодня был не наш день. Мы были недостаточно эффективны и не использовали свои моменты. Некоторое время назад нам легко давались опасные моменты и забитые голы, а сейчас – нет», – сказал Флик после матча.

«Барселона» не может победить в чемпионате Испании уже три матча подряд. Каталонцы продолжают лидировать, но в случае двух побед мадридского «Реала» «сине-гранатовые» рискуют опуститься на вторую строчку.