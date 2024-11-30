«Барселона» снова лидирует по попаданиям штангу

В испанском чемпионате проходят матчи пятнадцатого тура, каталонская «Барселона», выступающая в статусе лидера чемпионата, принимала дома «Лас-Пальмас». Каталонцы неожиданно проиграли со счётом 1:2, но по ходу матча им явно не везло - так, среди нереализованных голевых моментов было и попадание в штангу.

Как оказалось, в нынешнем сезоне «Барселона» уже 14 раз пробило штангу ворот в чемпионате Испании, и это как минимум на четыре раза больше, чем у любого другого клуба среди всех главных пяти чемпионатов Европы. «Байер» из Леверкузена, французский «Лилль» и итальянский «Кальяри» пробили штангу по десять раз.