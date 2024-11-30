Рафинья: «Плевать на мой гол, я невероятно зол»

Капитан «Барселоны» Рафинья прокомментировал домашнее поражение от «Лас-Пальмаса» (1:2).

«Мне плевать на мой забитый гол, сейчас я невероятно зол. Мы очень многое делаем неправильно, нам нужно меняться. Мы стали играть хуже, поэтому и матчи складываются куда сложнее», - сказал Рафинья после матча.

Отметим, что в последних трёх матчах подопечные Флика набрали лишь одно очко, идущий следом мадридский «Реал» отстаёт на четыре зачётных балла, но имеет при этом две игры в запасе. Во вторник, 3-го ноября, «Барселоне» предстоит сыграть на выезде против «Мальорки», начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.