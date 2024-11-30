«Реал» предупреждали перед трансфером Мбаппе

В летнее трансферное окно нападающий Килиан Мбаппе на правах свободного агента перебрался из «ПСЖ» в «Реал». Французский футболист пока что не оправдывает ожиданий в Мадриде, поэтому находится под давлением.

Как сообщает Relevo, «Реал» решил подписать Мбаппе летом, хотя у клуба было медицинское заключение, в котором говорилось о признаках ухудшения физического состояния игрока с 2018 года. В отчёте говорилось, что физические показатели Килиана ухудшаются сезон за сезоном и снова ухудшатся в сезоне 2024/2025.

«Реал» проигнорировал эти предупреждения. В клубе посчитали, что физические проблемы Мбаппе перевесят некоторые другие факторы: способность забивать голы и отдавать голевые передачи, бесплатное подписание и прибыль от маркетинга.