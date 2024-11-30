«Барселона» не проигрывала дома «Лас-Пальмасу» более 50 лет

Более 50 лет «Лас-Пальмас» не мог обыграть «Барселону» в гостях в очных матчах до 30 ноября 2024 года. Напомним, что этим субботним вечером клуб с Канарских островов одержал над «Барсой» выездную викторию – 1:2.

В последний раз дома «Барселона» проигрывала «Лас-Пальмасу» аж в 1971 году, 53 года назад. К слову, 19 сентября 1971 года островитяне также увезли победу домой со счётом 2:1.

А если взять не только домашние поединки «Барсы» с «Лас-Пальмасом», то в последний раз канарский клуб обыграл каталонцев в 1991 году. С тех пор между командами прошло 15 очных матчей, в которых «Лас-Пальмас» не мог добиться победы.

«Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»