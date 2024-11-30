Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»

«Барселона» подходила в качестве фаворита к матчу с «Лас-Пальмасом», но в третий раз подряд огорчила своих болельщиков.

До 45-й минуты не было опасных моментов. С линии чужой штрафной по воротам пробил Педри, парировал в падении перед собой вратарь, но точно на Рафинью, который отправил снаряд в сетку, а гол был отменен из-за офсайда. Ворвался в штрафную соперника Рафинья, расшатал защитника и пробил в ближнюю девятку, но угодил точно в перекладину.

На 49-й минуте поймали соперника на контратаке игроки «Лас-Пальмаса» - идеальный пас Кирьян Родригес вырезал на правый фланг, где оторвался от соперника Сандро Рамирес, ворвался в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол ворот - 0:1. Вскоре тонко вырезал Педри на ход Рафинье, который расшатал защитника финтом и пробил с дальней дистанции точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох кипера - 1:1. Мягко забросил Хави Муньос в штрафную на Фабио Силву, который оттеснил корпусом защитника и пробил точно в ближний нижний угол ворот, без шансов для вратаря - 1:2. Со штрафного попытался Рафинья закрутить в ближнюю девятку, но в красивом прыжке голкипер перевел на угловой.

«Лас-Пальмас» с 17-го места взмыл на 14-е, каталонцы лидируют с запасом в четыре очка от «Реала», но у того на два матча меньше.