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Чемпионат Испании. Ла Лига

Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу»

30 Ноября 2024 • 18:04 Комментировать (16)
Барселона
1:2
Лас-Пальмас

«Барселона» подходила в качестве фаворита к матчу с «Лас-Пальмасом», но в третий раз подряд огорчила своих болельщиков.

До 45-й минуты не было опасных моментов. С линии чужой штрафной по воротам пробил Педри, парировал в падении перед собой вратарь, но точно на Рафинью, который отправил снаряд в сетку, а гол был отменен из-за офсайда. Ворвался в штрафную соперника Рафинья, расшатал защитника и пробил в ближнюю девятку, но угодил точно в перекладину.

На 49-й минуте поймали соперника на контратаке игроки «Лас-Пальмаса» - идеальный пас Кирьян Родригес вырезал на правый фланг, где оторвался от соперника Сандро Рамирес, ворвался в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол ворот - 0:1. Вскоре тонко вырезал Педри на ход Рафинье, который расшатал защитника финтом и пробил с дальней дистанции точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох кипера - 1:1. Мягко забросил Хави Муньос в штрафную на Фабио Силву, который оттеснил корпусом защитника и пробил точно в ближний нижний угол ворот, без шансов для вратаря - 1:2. Со штрафного попытался Рафинья закрутить в ближнюю девятку, но в красивом прыжке голкипер перевел на угловой.

«Лас-Пальмас» с 17-го места взмыл на 14-е, каталонцы лидируют с запасом в четыре очка от «Реала», но у того на два матча меньше.

Протокол игры  
Барселона1:2Лас-Пальмас
  49'Рамирес Сандро (0:1)
(1:1) Рафинья Диас61'  
  67'Силва Фабио (1:2)
Пенья ИньякиКунде Жюль 56' (Торрес Ферран ( 56') Кубарси Пау 90' (Виктор Пау ( 90') Иньиго МартинесБальде Алехандро 26' (Мартин Жерар ( 26') Гави 57' (Де Йонг Френки ( 57') ПедриРафинья ДиасЛопес Фермин 56' (Форт Эктор ( 56') Торре Пабло 46' (Ямаль Ламин ( 46') Левандовски Роберт
Запасные: Ольмо ДаниЩесны ВойцехГарсия ЭрикАстралага АндерДомингес СерхиФернандес Гильермо
Силлессен ЯсперРосада Виктор 83' (Бенито Рамирес ( 83') Суарес АлехандроМаккенна СкоттМармоль Мика 90' (Макбарни Оливер ( 90') Родригес Кирьян 83' (Гонсалес Фабио ( 83') Кампанья Хосе 68' (Луаодис Энзо ( 68') Рамирес Сандро 73' (Парк Марвин ( 73') Муньос ХавиМолейро АльбертоСилва Фабио 73' (Мата Хайме ( 73')
Запасные: Кардона МаркФустер МануэльХиль ИванЯнузай АднанХоркаш ДинкоХерцог Хуанма
30 ноября. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (16) Все комментарии
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snk6565
30 Ноября 2024 в 18:57
Кина не будить...электричество кончилось...докричались "ура" и все становится на свои места...
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San13
30 Ноября 2024 в 18:44
Матч не смотрел. Но чую какая то хрень нездоровая происходит.
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Барсaфобия
30 Ноября 2024 в 18:42
Все это начал гребаный Альгуасил со своим автобусом.
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ингерман
30 Ноября 2024 в 18:33
ай качигар опяць ставку пр..рал.. хех..
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pol-black
30 Ноября 2024 в 18:31
Островитяне конечно делали всё возможное и невозможное, чтобы протянуть время. Но вот эта высокая линия обороны... Островитяне воспользовались ею на полную. Кунде хреново отыграл, да и остальные немногим лучше. К концу матча только заиграли побыстрее. Торрес опять моменты запорол, а Лева и не создавал их. В таких матчах и проигрываются чемпионаты.
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Барсaфобия
30 Ноября 2024 в 18:30
Лучшее 125-летие в истории, с костоломами, поражениями. Совсем напились. Сливки думают про Барсу больше, чем про себя. Привет Касадо!
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NOBODY
30 Ноября 2024 в 18:30
не, ну так и невольно подумаешь, а Реал-то неплохо сыграл с Ливерпулем )))))
какой 2 гол красивый, такой пасище отдал, а нап отлично принял, корпус грамотно поставил и отлично пробил....молодцы!!!
спасибо от Реала ))))
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sharipov
30 Ноября 2024 в 18:27
А еще помнится, как Гави после игры с Сельтой сказал : "Такое не повторится."
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sharipov
30 Ноября 2024 в 18:19
А ещё я бы отметил, что в команде есть ряд игроков, которые играют настолько медленно, не технично и совсем не убедительно, это Левандовский, Мартинес, Де Йонг, но за которых держится Флик. Их давно пора отправить куда угодно : на пенсию, в другой клуб ,но только не ставить на игру!!! Даже с Лас-Пальмас ом!
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Bartimeus
30 Ноября 2024 в 18:30
Лева все-таки игрок одного касания, ему надо выкладывать пас по удар, в розыгрыше он слабоват. Хотя иногда может, но редко.
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ARTUR
30 Ноября 2024 в 18:13
если проигрывать палмасам то ла лиги не видать , а лас пальмач класно подготовились , закрыли зоны к поляку и все ... обострял толко Рафа , очень не хватало Ольмо , а этот матч нужно дать агроному , пусть учится как играть против Барсы . Левандовски ноль.. ошибка была оставлять его , но видимо плана Б не было . Пасивно играл КУНДЕ не подключался к атакам... не понимаю почему , может боялся после того как тавмировался Бальде ..
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ингерман
30 Ноября 2024 в 18:11
А-ха-ха-ха! 🤣🤣🤣
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Барсaфобия
30 Ноября 2024 в 18:15
Дети так плачут?
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Bartimeus
30 Ноября 2024 в 18:10
Видимо, хорошо отпраздновали 125летие клуба. Очень нервозно работали, много потерь, брака в передачах. Без Касадо центр проваливается, не было контроля игры. Вратарь соперника тоже постарался, конечно. Гави, Фрэнки вообще никак не усиливают игру. Лева не у дел.
Печальное зрелище, хотя ничейку должны были зацепить.
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sharipov
30 Ноября 2024 в 18:23
Считаю,что в целом вина Флика очевидна. Он опять не настроил команду, опять ошибки с составом. И главное - это полное позорище - растерять огромное преимущество над Реалом в 9 очков за последние три игры. ПОЗОРИЩЕ!
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Bartimeus
30 Ноября 2024 в 18:27
Раньше любой резервист вполне органично смотрелся в команде и приносил пользу - Флик думал, так всегда будет. А куда-то пропало все, испарилось.
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