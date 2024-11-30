У Рафиньи – восемь голов в последних восьми матчах за «Барселону»

Вечером субботы «Барселона» принимает дома «Лас-Пальмас» с Канарских островов. Игра проходит в рамках 15 тура испанской Примеры.

В составе «Барсы» во втором тайме свой очередной гол оформил бразилец Рафинья Диас. Что любопытно, в последних восьми матчах во всех турнирах у Рафиньи набралось ровно восемь забитых голов.

Трижды он забил «Баварии» в Лиге чемпионов на этом отрезке, по разу – «Реалу», «Эспаньолу», «Црвене Звезде», «Сельте» и пока что «Лас-Пальмасу».

Текстовая трансляция игры каталонского и канарского клубов проходит на нашем портале. «Лас-Пальмас» сенсационно выигрывает.