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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не смогла забить «Лас-Пальмасу» за тайм

30 Ноября 2024 • 16:54 Комментировать
Барселона
0:1
Лас-Пальмас
1 1.15 X 9.50 2 16.00
2-й тайм

«Барселона» вечером субботы принимает «Лас-Пальмас» с Канарских островов. Встреча двух неравных по статусу коллективов проходит в рамках 15 тура испанской Примеры.

Любопытно, что за первый тайм «блауграна» не смогла поразить ворота гостей. Более того, «Барса» потеряла в этом поединке Алехандро Бальде, защитник покинул поле из-за повреждения в середине первого тайма.

Напомним, что за развитием событий второго тайма в этом матче можно наблюдать на нашем портале в формате текстовой трансляции.

Перед очной игрой «Барса» занимает чистое первое место Примеры с 35 баллами. «Лас-Пальмас» - на 17-м месте, у клуба 13 баллов и лишь трёхочковый отрыв от зоны вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ЛАС-ПАЛЬМАС
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