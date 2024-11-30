«Барселона» не смогла забить «Лас-Пальмасу» за тайм

«Барселона» вечером субботы принимает «Лас-Пальмас» с Канарских островов. Встреча двух неравных по статусу коллективов проходит в рамках 15 тура испанской Примеры.

Любопытно, что за первый тайм «блауграна» не смогла поразить ворота гостей. Более того, «Барса» потеряла в этом поединке Алехандро Бальде, защитник покинул поле из-за повреждения в середине первого тайма.

Напомним, что за развитием событий второго тайма в этом матче можно наблюдать на нашем портале в формате текстовой трансляции.

Перед очной игрой «Барса» занимает чистое первое место Примеры с 35 баллами. «Лас-Пальмас» - на 17-м месте, у клуба 13 баллов и лишь трёхочковый отрыв от зоны вылета.