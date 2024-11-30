Анчелотти уверен: «Мы будем бороться за титул Ла Лиги»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий насчёт проблем, с которыми сталкивается команда по ходу сезона.

«Я не рад, я просто волнуюсь. У меня был только один лёгкий год – прошлый. Каждый второй год мне приходилось решать проблемы. Лучше найти проблемы в ноябре или декабре, чем в апреле или мае. Уверен, что мы справимся и будем бороться за чемпионство. Завтра нас ждёт трудная игра», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В воскресенье, 1 декабря, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.