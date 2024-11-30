«Барселона» потеряла Бальде в матче с «Лас-Пальмасом»

Вечером субботы «Барселона» дома в рамках 15 тура испанской Примеры принимает «Лас-Пальмас» с Канарских островов. Неприятный инцидент случился в составе каталонцев по итогу первого получаса игры.

Так, защитник «Барсы» Алехандро Бальде в столкновении с игроком соперника получил повреждение. Медики клуба не смогли поставить на ноги пострадавшего, поэтому через пару минут Бальде был заменён. Его на поле сменил Жерар Мартин. Степень и характер травмы защитника будут известны по итогу обследования.

Отметим, что в первые 30 минут матча «Барса» и «Лас-Пальмас» не смогли открыть счёт. Текстовая трансляция матча проходит на нашем портале.