Анчелотти ответил на вопрос о зимних трансферах «Реала»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча чемпионата Испании против «Хетафе». На фоне кадровых проблем у Анчелотти спросили о возможных зимних трансферах.

«Сейчас думать о трансферах – пустая трата времени. Мы подумаем об этом позже. Есть некоторые вещи, которые могут измениться. При этом Алаба чувствует себя очень хорошо. Скоро он вернётся», - сказал Анчелотти.

Ранее в прессе проскакивали слухи о том, что Давид Алаба может завершить карьеру, поскольку полноценно восстановиться от травмы колена ему будет сложно.

Матч «Реал» - «Хетафе» стартует 1 декабря в 18:15 по московскому времени.