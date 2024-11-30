Анчелотти сообщил о возвращении важного игрока «Реала»

Хорошие новости для фанатов «Реала». Нападающий Родриго, который в пятницу приступил к тренировкам, сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти.

«Мы страдаем от травм, но завтра возвращается Родриго. В следующем матче мы сможем рассчитывать на Тчуамени. Камавинга тоже в скором времени вернётся в строй», - сказал Анчелотти журналистам.

«Реал» на текущую минуту располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В воскресенье соперником команды Карло Анчелотти будет «Хетафе».