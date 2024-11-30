Анчелотти высказался о проблемах Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровых проблемах, с которыми столкнулся нападающий Килиан Мбаппе.

«Мбаппе осознаёт, что он должен выступать лучше. Но это относится и ко всем остальным. Мы должны продолжать поддерживать Мбаппе и рассматривать это как коллективную проблему, а не индивидуальную. В последних двух матчах динамика команды в Ла Лиге стала лучше. Нам нужно намного терпения, учитывая, то нам не хватает многих игроков», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Хетафе» на своём поле. На текущий момент мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.