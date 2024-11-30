Анчелотти высказался о позициях Мбаппе и Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игровых позициях нападающих Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Ранее в прессе писали о том, что француз хочет играть слева, а не на острие атаки.

«Думаю, Мбаппе больше привык играть слева, а Винисиус понимает, что он очень опасен по центру. Я не знаю, что собираюсь делать, но они знают, что могут меняться», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что Винисиус сейчас травмирован.

В воскресенье, 1 декабря, «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Хетафе». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.