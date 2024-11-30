Левандовски и Рафинья – в основе «Барселоны» на матч Ла Лиги

В субботу «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Гави, Педри, Торре, Лопес, Рафинья, Левандовски.

Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в пятницу «Барселоне» исполнилось 125 лет. Команда сейчас занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.