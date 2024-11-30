Миятович оценил игру Мбаппе за «Реал»

«На Мбаппе было большое давление, когда он отказался остаться в «ПСЖ». Думаю, осадок еще остался. В матче с «Ливерпулем» Килиан выглядел неважно. Нереализованный пенальти шокировал. Но я не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму», - передает слова Предрага Cadena Ser.