Миятович оценил игру Мбаппе за «Реал»

Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о звездном нападающем «королевского» клуба Килиане Мбаппе.
«На Мбаппе было большое давление, когда он отказался остаться в «ПСЖ». Думаю, осадок еще остался. В матче с «Ливерпулем» Килиан выглядел неважно. Нереализованный пенальти шокировал. Но я не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму», - передает слова Предрага Cadena Ser.
Напомним, что Мбаппе пополнил ряды мадридского клуба минувшим летом на правах свободного агента. Француз подписал со «сливочными» трудовое соглашение на пять лет.
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