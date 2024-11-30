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Миятович оценил игру Мбаппе за «Реал»

30 Ноября 2024 • 13:29 Комментировать

Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о звездном нападающем «королевского» клуба Килиане Мбаппе.

«На Мбаппе было большое давление, когда он отказался остаться в «ПСЖ». Думаю, осадок еще остался. В матче с «Ливерпулем» Килиан выглядел неважно. Нереализованный пенальти шокировал. Но я не сомневаюсь, что он вернется в свою лучшую форму», - передает слова Предрага Cadena Ser.

Напомним, что Мбаппе пополнил ряды мадридского клуба минувшим летом на правах свободного агента. Француз подписал со «сливочными» трудовое соглашение на пять лет.

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Реал Мадрид Предраг Миятович Килиан Мбаппе ещё теги
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