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Анчелотти выбрал самого важного игрока «Реала» - это не Винисиус и Мбаппе

30 Ноября 2024 • 12:20 Комментировать (1)

Уругвайский хавбек «Реала» Федерико Вальверде является неприкосновенным игроком для наставника «сливочных» Карло Анчелотти. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Согласно данным источника, полузащитник имеет большое значение для Анчелотти. Карло ценит Вальверде больше, чем других игроков «королевского» клуба. Итальянцу нравится универсальность уругвайца, отличная физическая подготовка и лидерские качества.

26-летний полузащитник пополнил ряды «Реала» летом 2018 года. Срок действующего контракта между Вальверде и «сливочными» истекает в конце июня 2029 года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
30 Ноября 2024 в 12:32
это верно! без Феди РЕалу точно жопа
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