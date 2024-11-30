Вратарь «Барселоны» тер Штеген рассказал о своём лечении

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поведал о своем восстановлении после травмы. У вратаря диагностировано повреждение колена.

«Мое восстановление движется по плану. Я в надежных руках. Но сейчас идет такая фаза, что все кажется очень долгим. Я каждый день вижусь с одноклубниками. Стараюсь побольше времени проводить с ними, давать советы», - передает слова специалиста Sport.es.

Контракт тер Штегена с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

После 14 матчей «Барселона» с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.