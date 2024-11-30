Анчелотти выбрал нового игрока в «Реал»

Испанский защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт может продолжить карьеру в Ла Лиге. По данным The Athletic, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Реал».

Инициатором приглашения опытного защитника является главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти. Итальянский специалист хочет подписать Лапорта в зимнее трансферное окно из-за нехватки игроков в центре обороны.

Эмерик выступает в Саудовской Аравии с лета 2023 года. До перехода в «Аль-Наср» он защищал цвета «Манчестер Сити». Трудовое соглашение Лапорта рассчитано до середины 2026 года. В текущем сезоне защитник провел 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами.